21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fırtına'nın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında ile karşılaşacak olan 'un maç kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte sakatlığı bulunan kadroda yer aldı.

'in 28. haftasında ile karşılaşacak olan maç kadrosu belli oldu. Kart cezası sona eren Guilherme ve ve hafif sakatlığı bulunan maç kadrosunda yer aldı.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
ATAKAN GÜNDÜZ
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ

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