13 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Joao Pereira'dan kariyer rekoru!

Joao Pereira'dan kariyer rekoru!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'la sözleşmesini 1 sene daha uzatan tecrübeli sağ bek , karşılaşmasında yaptığı asistle kariyer rekorunu kırdı. Portekizli sağ bek, şimdiden 5 asiste ulaştı.

'da , 'e verilen 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü.

Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı. karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon şimdiden 5 asiste ulaştı.

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den anlamlı gol!

Bordo-Mavililer'in vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü. Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı.

Trabzonspor'un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 23 karşılaşma sonunda 1 gol ve 5 asiste ulaştı.

Fırtına rakibine şans tanımadı! haberin devamı

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