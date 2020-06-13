Joao Pereira'dan kariyer rekoru!
Trabzonspor'la sözleşmesini 1 sene daha uzatan tecrübeli sağ bek Joao Pereira, Göztepe karşılaşmasında yaptığı asistle kariyer rekorunu kırdı. Portekizli sağ bek, şimdiden 5 asiste ulaştı.
Trabzonspor'da Joao Pereira, Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü.
Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı. Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon şimdiden 5 asiste ulaştı.
Bordo-Mavililer'in vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü. Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı.
Trabzonspor'un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 23 karşılaşma sonunda 1 gol ve 5 asiste ulaştı.
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