13 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'den anlamlı gol!

Nwakaeme'den anlamlı gol!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Süper Lig'in lideri , liglere verilen 3 aylık aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Fırtına, Göztepe deplasmanından Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir 'ün attığı gollerlesahadan 3-1 galibiyetle ayrılırken, Nijeryalı futbolcusunun attığı golün özel bir anlamı vardı. İşte detaylar...

Lider , 87 günlük aranın ardından lige galibiyetle döndü. Bordo-Mavililer, Göztepe engelini Anthony Nwakaeme'nin şık kafası, Ekuban'ın penaltısı ve Abdülkadir 'ün attığı gollerle 3-1 geçti.

Bordo-Mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta şov yaptı.

Göztepe 1-3 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16.dakikada Pereira'nın ortasında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçirdi.

Bu gol tecrübeli oyuncu içinde galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11.kez fileleri havalandıran Nwakaeme 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı.

Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.

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