21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor’a para dopingi

Trabzonspor’a para dopingi
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

ve F.Bahçe galibiyet primleri hesaplarına yatan oyuncular ay sonunda da maaşlarını ceplerine koyacak.

Yönetim Kurulu coronavirüs salgının başladığı Mart ayından itibaren oyunculara ödeme yapmamıştı. Yönetim lig başlar başlamaz oyunculara ve maçlarının galibiyet primlerini yatırdı. Ayrıca oyunculara maaş ödemelerinin de Haziran ayının sonunda yapılacağı belirtildi. Bordo-Mavili futbolcular, ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti. Yarın gece zorlu deplasmanına çıkacak olan futbolcular böylece moral depolamış oldu. Trabzonspor, ödemeler konusunda örnek gösterilen kulüplerin başında geliyor.

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