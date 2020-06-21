21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Sabırsızlıkla bekliyorum

Sabırsızlıkla bekliyorum
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2020

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen, hesaplarından bir video paylaştı.

Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen, hesaplarından bir video paylaştı. "Sekizinci Kuşatma" etiketiyle paylaşımda bulunan 22 yaşındaki futbolcu şampiyonluk gününü sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Taraftarlar da "O kupayı birlikte kaldıracağız" yorumlarında bulundu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hosseini 24 yaşında Hosseini 24 yaşında
Trabzonspor’a para dopingi Trabzonspor’a para dopingi
Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz "Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör