Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Fotomaç’a konuştu. Alp “Camianın enerjisi mükemmel. Futbolcularımız göğsümüzü kabartıyor. Efsanemiz Cemil Usta'yı onurlandırıyoruz” dedi.
Karadeniz devinde asbaşkan Mehmet Yiğit Alp hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Fotomaç'a açıklamalarda bulunan Alp "Sıkıntılı dönemleri geride bıraktık. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve camiamız mükemmel bir uyum sağladı. Herkes yürekten çalışıyor. Tüm enerjisini Trabzonspor için harcıyor. Futbolcu arkadaşlarımız saha içinde başarılarıyla yüreklerimizi kabartıyor" ifadelerini kullandı.
ŞANINA YAKIŞACAK
Mehmet Yiğit Alp, kendilerine koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti. Alp "Efsane kaptanımız Dozer Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda onun şanına, ruhuna, karakterine yakışır bir dönem geçirmek istiyorduk. Şimdi iki kupaya da yakınız. Efsanenin ruhuyla yarınlara yürüyoruz. Bu süreci çifte kupa ile taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Mehmet Yiğit Alp, yakaladıkları başarının temelinde öze dönüş ve bütünlüğün olduğunu vurguladı.
İKİ KUPA SÜPER OLUR
Karadeniz ekibinin başarılı sol beki Filip Novak, hedeflerinin sezonu çifte kupa ile tamamlamak olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu "İyi bir takımız. Saha içinde herkes birbirine yardım ediyor. Saha dışında da arkadaşlık üst düzeyde. Başarımızın altında yatan en büyük etken de belki bu. İki kupa kazanmak süper olur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
KAVGALAR BİZİ YORMUŞTU
"Son yıllarda çok ayrışmıştık. Çok kavga etmiş, sonunda da hepimiz yorulmuştuk. Artık bir çatı altında buluştuk. Birbirimize ve Trabzonspor'a olan inancımızı çok güçlü şekilde geri kazandık. Bir daha bunu bırakmayacağız. Bu bize sportif ve ekonomik manada çok fayda sağladı. Biz yanyana daha güzeliz, daha güçlüyüz, daha başarılıyız.
Yunus Emre SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı