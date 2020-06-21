Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Alanya'ya gitti. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde geçekleştirilen son antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışmaları yaptı. Antrenmanda tedavisi tamamlanan futbolcu Yusuf Sarı da yer aldı.

Bordo- mavili takım, Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili futbolseverler, meşaleler yakarak takıma havalimanına kadar eşlik etti.

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