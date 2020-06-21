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TRABZONSPOR

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında ile karşılaşacak olan , Alanya'ya gitti. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.

'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde geçekleştirilen son antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışmaları yaptı. Antrenmanda tedavisi tamamlanan futbolcu Yusuf Sarı da yer aldı.

Bordo- mavili takım, 'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili futbolseverler, meşaleler yakarak takıma havalimanına kadar eşlik etti.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu


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