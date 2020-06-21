21 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hosseini 24 yaşında

Hosseini 24 yaşında
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'un jokeri Majid Hosseini 24 yaşına bastı. İranlı futbolcunun dünkü antrenmanda kutlandı.

'un jokeri Majid Hosseini 24 yaşına bastı. İranlı futbolcunun dünkü antrenmanda kutlandı. Bordo-mavili taraftarlar da yeni yaşına giren Hosseini'ye kutlama mesajı yağdırdı. Hosseini, stoper, ön libero, sağ bek ve orta sahada oynayabildiği için teknik direktör Hüseyin Çimşir'in jokeri durumunda.
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