Trabzonspor kafilesi Alanya’ya geldi
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, Alanya'ya ulaştı. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda kafile meşalelerle karşıladı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın saat 21.00'da başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi bu akşam saat 21.00'de havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki Alan Xafira Deluxe Resort Otel'e yerleşti.
Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi arasında karşılanan Trabzonspor kafilesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bordo-mavili takım maç saatine kadar otelde kampa girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı