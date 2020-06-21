22 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor kafilesi Alanya’ya geldi

Trabzonspor kafilesi Alanya’ya geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'in 28. haftasında deplasmanda 'un konuğu olacak , Alanya'ya ulaştı. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda kafile meşalelerle karşıladı.

'in 28'inci haftasında , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Yarın saat 21.00'da başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi bu akşam saat 21.00'de havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki Alan Xafira Deluxe Resort Otel'e yerleşti.

Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi arasında karşılanan Trabzonspor kafilesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bordo-mavili takım maç saatine kadar otelde kampa girdi.



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