16 sezonun en iyisi

Fırtına son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. 2004-05 sezonunda deplasmanda üst üste 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer bu başarısını egale etti.

Fırtına son 16 sezonun en iyi dış saha serisini yakaladı. 2004-05 sezonunda deplasmanda üst üste 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden bordo-mavililer bu başarısını egale etti. Rakip sahada 10 maçtır yenilmeyen (7 galibiyet, 3 beraberlik) Karadeniz ekibi bu hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde rekorunu geliştirecek.

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