14 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nwakaeme kendini aştı!

Nwakaeme kendini aştı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da 'un en büyük kozu olacak.

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da 'un en büyük kozu olacak.

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