Nwakaeme kendini aştı!

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak.

Geçen sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlayan Nwakaeme, Göztepe'ye attığı golle bu sezon 14 gol+11 asiste ulaştı ve performansını bir adım ileriye taşıdı. Nijeryalı yıldız, Fenerbahçe kupa maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu olacak.

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