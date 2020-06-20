20 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni hedef Alanya!

Trabzonspor'da yeni hedef Alanya!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Ligde Göztepe’yi kupada Fenerbahçe’yi deviren rotayı Alanyaspor mücadelesine çevirdi. Hedef 3 puanı alarak liderliği korumak.

dolu dizgin gittiği sezonda pandemi nedeniyle duraklamıştı. Ancak sezona verilen ara bordo-mavililerin formundan hiçbir şey götürmedi. Yeniden start alan ligde önce deplasmanda Göztepe'yi deviren Karadeniz devi ardından kupa rövanşında 'de Fenerbahçe'yi yıkarak finale yükselmişti. Kazandığı bu iki önemli maçın ardından yelkenlerini şişiren Trabzonspor rotasını ligdeki Alanyaspor mücadelesine çevirdi. Maç yine deplasmanda, Fırtına'nın hedefi yine 3 puan. Bordo-mavili ekipte futbolcular da konsantrasyonlarını güçlü şekilde koruyorlar.

SAĞLAM BASALIM
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Hüseyin Çimşir, Alanyaspor karşılaşması öncesi öğrencileriyle kısa bir görüşme yaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Ayaklarınız yere sağlam bassın. Daha hiçbir şey başarmadık ama başaracağız. Bunu da hep birlikte yapacağız" dedi. Çimşir öğrencilerinden Göztepe ve Fenerbahçe galibiyeterindeki gibi aynı ciddiyetle sahada olmalarını istedi. Sezon sonu bu emeklerinin karşığını çifte kupayla taçlandıracaklarını kaydetti.

ÇALIŞMAYA DEVAM
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Göztepe ve Fenerbahçe deplasmanlarından gelen galibiyetle takımın morali bir hayli yüksek. Bordo-mavili oyuncular dünkü antrenmanda da büyük bir hırs ve keyifle çalıştılar. Teknik direktör de öğrencilerinin formundan bir hayli memnun.

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