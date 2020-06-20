Sosa 35 oldu

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı.

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar da Tangocuya "Yeni yaşın mutlu ve kupalı olsun" mesajları yağdırdı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da Sosa'nın yeni yaşını kutlayanlar arasına katıldı.

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