20 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sosa 35 oldu

Sosa 35 oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı.

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar da Tangocuya "Yeni yaşın mutlu ve kupalı olsun" mesajları yağdırdı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da Sosa'nın yeni yaşını kutlayanlar arasına katıldı.

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