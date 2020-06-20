Ahmet Ağaoğlu: Kim olduğumuzu biliyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son yıllarda yaşanan olumlu değişimler sonrası takımın kendi kimliğine büründüğünü belirtti. “Biz başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hayal etmeye ve o hayal uğruna ter dökmeye devam ediyoruz” dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gazeteniz FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, son dönemlerde yaşanan değişimin bir meyvesi olarak şu andaki konumlarına ulaştığını söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Trabzonspor'un başarısız olduğu dönemlere yakından bakarsanız, kendi gerçekliğinden uzaklaşmış bir Trabzonspor bulursunuz. İşte bu nedenle ben son yıllarda yaşanan olumlu değişimi 'kendini bulmak' olarak tanımlıyorum.
Şu anda takımımızda bulunan teknik heyet kadromuz ve futbolcularımız çok güçlü bir inancın emekçisi. Bulunduğumuz konumdaki en büyük alkışı onlar hak ediyor ve bir yıldız verilecekse yıldızı onlar hak ediyor."
Başkan Ağaoğlu, sezonu 2+1 kupa ile taçlandıracak potansiyele ve hepsinden önemlisi inanca sahip olduklarını da vurguladı. Ağaoğlu, "Özlü bir sözde, 'Sonunda hayal kırıklığı yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme' denmişti. Biz başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hayal etmeye ve o hayal uğruna ter dökmeye devam ediyoruz. Şimdi o hayallerimize ulaşmaya birer birer yaklaşırken inancımız, coşkumuz ve heyecanımız da artıyor" dedi. Ağaoğlu, Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlığı çok üzüldüklerini ancak kısa zaman içerisinde toparlanarak aralarına katılacağından da emin olduğunu sözlerine ekledi.
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