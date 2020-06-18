Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber!
Trabzonspor'da son dakika... Trabzonspor'da, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme hakkında açıklama geldi. Nijeryalı golcünün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve sarı lacivertlileri kupadan saf dışı eden Trabzonspor, Nwakaeme'nin sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.
Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"
EN AZ 3 MAÇ YOK
Öte yandan Anthony Nwakaeme'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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