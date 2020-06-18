18 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Nwakaeme endişesi

Nwakaeme endişesi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Karadeniz ekibi kupada final sevinci yaşarken tek üzüntüsü sakatlanıp oyundan çıkan Anthony Nwakaeme oldu. Nijeryalı yıldız dün 'a girecekti ancak ödemi dağılmadığı için bugüne ertelendi.

Karadeniz ekibi kupada final sevinci yaşarken tek üzüntüsü sakatlanıp oyundan çıkan Anthony Nwakaeme oldu. Nijeryalı yıldız dün 'a girecekti ancak ödemi dağılmadığı için bugüne ertelendi. İlk verilere göre 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kesin durumu MR sonucuna göre açıklanacak.
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