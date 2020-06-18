Gizli kahraman Badou Ndiaye

Fırtına'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta Badou Ndiaye müthiş bir performans sergiledi. Koronavirüs arasında menisküs ameliyatı olan Senegalli yıldız güçlü kas yapısı sayesinde kısa sürede hazır hale geldi.

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Fırtına'nınFenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta Badou Ndiaye müthiş bir performans sergiledi. Koronavirüs arasında menisküs ameliyatı olan Senegalli yıldız güçlü kas yapısı sayesinde kısa sürede hazır hale geldi. Göztepe maçında yedek soyunan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede Nwakaeme'nin yerine girmişti. Göztepe karşılaşmasında etkili oynayan Ndiaye, kupadaki Fenerbahçe mücadelesinde de formanın hakkını verdi. Sosa ve Guilherme'nin yokluğunda orta sahayı çekip çeviren tecrübeli futbolcu 3. golün asistini yaptı. 90 dakika sonunda Hüseyin Çimşir'den alkışı aldı.