Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Bol, "Trabzonspor bu hafta lig maçındaki gibi oynarsa, Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçındaki gibi oynarsa Trabzonspor silindir gibi ezer geçer." dedi.

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