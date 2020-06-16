17 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım

Fırtına'dan imalı paylaşım
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

 yarı final rövanş karşılaşmasında 'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran , maçın ardından  hesabından imalı bir  paylaşımı yaptı.

yarı final rövanş karşılaşmasında , 'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek sayısı Deniz Türüç'ten geldi.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sörloth'un 'sus işareti' yaptığı bir fotoğrafı paylaşan bordo-mavili ekip, "Finaldeyiz" notunu düştü.

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