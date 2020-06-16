Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor, maçın ardından sosyal medya hesabından imalı bir Alexander Sörloth paylaşımı yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth (2) ve Novak kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek sayısı Deniz Türüç'ten geldi.
Maçın ardından Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Sörloth'un 'sus işareti' yaptığı bir fotoğrafı paylaşan bordo-mavili ekip, "Finaldeyiz" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Finaldeyiz 🤫 pic.twitter.com/PrBtPCnepl— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 16, 2020
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