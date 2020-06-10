Hüseyin Çimşir: Kayıp istemiyorum!

Teknik direktör Hüseyin Çimşir lige verilen uzun aranın sonrasında yaklaşık 1 ay önce başladıkları çalışmalarında takımın iyi bir hava yakaladığını ve çalışmalarının karşılığını almak istediklerini söyledi.

42 yaşındaki hoca, "Kalan 8 maçın hepsi bizim için aynı zorlukta geçecek. Hiçbirisi birbirinden daha zor ya da kolay değil. Maç maç yürüyerek kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bizim bu saatten sonra herhangi bir kayba kesinlikle tahammülümüz yok" diye konuştu.

DİĞER