Trabzonspor'da tek hedef zafer
Corona virüsü sonrası açılış maçına çıkacak takımlardan olan Trabzonspor’da Çimşir dersine iyi çalıştı. Genç çalıştırıcı öğrencilerine önde baskı emri verdi.
Süper Lig'de 26. hafta Trabzonspor'un liderliğiyle tamamlandıktan sonra koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. Bordo- mavililer, 27. haftanın açılışını yapacak. Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek Karadeniz devinde teknik direktör Hüseyin Çimşir salgın nedeniyle evde kaldığı dönemde İzmir temsilcisinin maçlarını izledi. Göztepe'nin artılarını ve eksilerini analiz etti. Öğrencilerine "Önde baskı kurun. Bu bize hem hücumda hem savunmada yardım edecek" talimatı verdi.
TEK YÜREK OLDULAR
Salgının ardından ilk lig maçına çıkacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın konsantrasyonunu üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Genç çalıştırıcı sık sık bordo-mavili oyuncularla görüşerek 8 haftada herkesin varını yoğunu sahaya yansıtmasını istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa da sık sık moralmotivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor. Trabzonspor, Göztepe maçından mutlaka 3 puan bekliyor. Oyuncular çifte kupa için tek yürek oldu.
Yunus Emre SEL
HIZ VE DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPTI
Karadeniz devi, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki dünkü antrenman yine kıran kırana geçti. Bordo- mavili futbolcular hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Fırtına'nın dünkü idmanı keyifli geçti. Çift kale maçı kazanan takım galibiyet pozu verdi.
İDDİADA FAVORİ TRABZONSPOR
Risk Yönetimi, Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. Trabzonspor yine ilk sıradaki yerini korudu. Bordo-mavililerin şampiyonluğuna 2.65'lik oran belirlendi. Fırtına'yı 3.00'lık oranla Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor.
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