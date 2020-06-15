15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

CAS’ta ilk hava olumlu

CAS’ta ilk hava olumlu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

Bordo-mavili yönetimin, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının kaldırılması için hazırladığı başvuru dosyası CAS'a ulaştı.

Bordo-mavili yönetimin, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının kaldırılması için hazırladığı başvuru dosyası CAS'a ulaştı. 28 sayfalık savunmayı, CAS 21 gün içinde değerlendirecek. Gelen ilk bilgiler olumlu. 'nın kulübün son dönemdeki mali disiplin hamlelerinden memnun olduğu, bunun da Trabzon'un lehine olacağı bildirildi. Yönetim, cezanın kalkacağını ümit ediyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kadıköy'de Fırtına kopacak Kadıköy'de Fırtına kopacak
Trabzonspor CAS'a başvurdu! Trabzonspor CAS'a başvurdu!
Masa başı senaryoları tutmayacak "Masa başı senaryoları tutmayacak"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör