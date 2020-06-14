14 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor soyunma odasında bayram!

Trabzonspor soyunma odasında bayram!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.06.2020

Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.

Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.

AFERİN ÇOCUKLAR
Bordo-mavili futbolcular, galibiyet sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nwakaeme, "1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum" derken, ilk golün asistini yapan Joao Pereira, "Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim" dedi. Uğurcan Çakır ise "Kaldı 7" mesajını gönderdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdülkadir Ömür’den iyi haber Abdülkadir Ömür’den iyi haber
Uğurcan'dan büyük fark! Muslera ve Altay... Uğurcan'dan büyük fark! Muslera ve Altay...
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! F.Bahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör