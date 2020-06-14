Trabzonspor soyunma odasında bayram!

Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.

Göztepe karşısında alınan galibiyet soyunma odasını adeta bayram yerine çevirdi. Oyuncular ve teknik heyet zafer şarkıları söyledi. Dönüş yolculuğunda da uçakta büyük sevinç vardı.



AFERİN ÇOCUKLAR

Bordo-mavili futbolcular, galibiyet sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nwakaeme, "1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum" derken, ilk golün asistini yapan Joao Pereira, "Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim" dedi. Uğurcan Çakır ise "Kaldı 7" mesajını gönderdi.

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