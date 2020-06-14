Trabzonspor'da gözler kupada!
Bordo-mavili takımda gözler Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası rövanşına çevrildi. Hedef 2-1’lik skoru koruyup finale yükselmek.
Ligi şimdilik rafa kaldıran Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanacak kupa yarı finaline kilitlendi. Akyazı'daki ilk maçta rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, rövanşta avantajını koruyarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Camiada ve takımda herkes hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp çifte şampiyonluk sevinci yaşamayı hayal ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında mücadele ve taktik disiplinle istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını belirtti.
DURAN TEPKİSİ!
Yarı final rövanşına atanan Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapacak Bahattin Duran'a bordo-mavili taraftarlardan tepki geldi. Bahattin Duran bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taca çıkan topu ayağı ile sahaya göndermiş ve ismi 'AsistçiDuran'a çıkmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer döneminde onu takıma transfer edebilirim, topu iyi sokuyor gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.
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