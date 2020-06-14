14 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler kupada!

Trabzonspor'da gözler kupada!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Bordo-mavili takımda gözler Fenerbahçe ile oynanacak rövanşına çevrildi. Hedef 2-1’lik skoru koruyup finale yükselmek.

Ligi şimdilik rafa kaldıran Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanacak kupa yarı finaline kilitlendi. Akyazı'daki ilk maçta rakibini 2-1 yenen bordo-mavililer, rövanşta avantajını koruyarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Camiada ve takımda herkes hem Süper Lig hem de Ziraat 'nı kazanıp çifte şampiyonluk sevinci yaşamayı hayal ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında mücadele ve taktik disiplinle istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını belirtti.

DURAN TEPKİ!
Yarı final rövanşına atanan Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapacak Bahattin Duran'a bordo-mavili taraftarlardan tepki geldi. Bahattin Duran bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taca çıkan topu ayağı ile sahaya göndermiş ve ismi 'AsistçiDuran'a çıkmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer döneminde onu takıma transfer edebilirim, topu iyi sokuyor gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.

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