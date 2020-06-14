14 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yolun sonu şampiyonluk!

Yolun sonu şampiyonluk!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkan , 3 puanı 3 golle alarak şampiyonluk ateşini yaktı. Evlere bayraklar şimdiden asıldı. Kalplerde&dillerde tek söz var: Kaldı 7.

Uzun bir süre 10 kişi mücadele ettiği maçta bordo- mavili takımın ortaya koyduğu inanç+futbol taraftarı coşturdu. Trabzon merkezdeki dev bayrak direğine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından devasa bayrağının asılmasının ardından bir çok işyeri ve ev de şenliğe katıldı. Şehir adeta bordo-maviye büründü.

Yönetimden de önemli bir hamle geldi. Takımın motivasyonunu artırmak isteyen başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk primini belirledi. Göztepe maçı öncesi açıklanan rakam oyuncuları adeta ateşledi. Primin miktarı ise şu anda sır gibi saklanıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 7 finallerinin kaldığının altını çizerken, "Bu bir süreç ve adım adım hedefe yürüyoruz" dedi. İnanmış oyuncular ve kenetlenmiş şehirle mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

HER YERDE LİDER
Bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik elde eden ve sadece 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, attığı 25 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. Deplasmanda 26 puan toplayarak bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı.

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