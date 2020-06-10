Trabzonspor deplasmanda da lider!
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu periyotta Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer çıktığı son 11 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, dış sahada da sert esiyor. Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu periyotta Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer çıktığı son 11 Süper Lig maçını ise kaybetmedi.
8 MAÇIN 5'İ DIŞARDA
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig cuma günü yeniden başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar ise bir nevi Trabzonspor'a yarayacak. Bordo-mavililer ligin son 8 haftasında sadece Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarını Akyazı'da oynayacak. Göztepe, Alanya, G.Saray, Denizlispor ve Kayserispor'la ise deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda 5 kritik maçı dış sahada oynayacak Fırtına, bunu avantaja çevirmeyi planlıyor.
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