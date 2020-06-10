10 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Başkan , hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan , hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

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