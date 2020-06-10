Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız

Başkan Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız" dedi. Ağaoğlu, "8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" diye konuştu.

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