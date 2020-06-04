04 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

, 'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo mavili takım 5 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonspor test sonuçlarını duyurdu! haberin devamı

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