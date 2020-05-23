23 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan: Çıkarız oynarız

Uğurcan: Çıkarız oynarız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi. Başarılı eldiven "Çıkar oynarız. Zirvedeyiz. Sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Ayrıca 'nı da hedefliyoruz. Çifte kupa harika olur" ifadelerini kullandı.
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