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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Mendy atağı

Trabzonspor'dan Mendy atağı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Futbolun beşiği İngiltere'den aldığı Sörloth, Ekuban, Ndiaye gibi yıldızlarda hedefi 12’den vuran Trabzonspor, bir bomba daha patlatmak için rotayı tekrar Ada'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı şiçin girişimlerini hızlandırırken, eski Galatasaraylı Bafetimbi 'i de devreye soktu. İşte detaylar...

Transferde yaptığı nokta atışı hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, İngiltere pazarında kendine doğru bir kapı bulmuştu. Alexander Sörloth, Caleb Ekuban gibi potansiyelli gençleri kadrosuna katan bordo-mavililer, Badou Ndiaye gibi bir tecrübeyi de renklerine bağlamıştı. Ada'dan yaptığı alışverişlerden memnun olan Trabzonspor bir süredir Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy ile ilgileniyor. Fransız ön liberonun kontratı sezon sonu bitiyor. Karadeniz Fırtınası haricinde birçok kulüp de 28 yaşındaki oyuncunun peşinde.

GOMIS: MUTLU OLURSUN
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy transferinde Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi de devrede. Gomis, kuzeni Mendy'ye "Trabzon tam bir şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Daha şehre adımını attığın ilk andan başlayarak göreceğin ilgi ve sevgi seni şaşırtacak" dedi. Mendy, Leicester City'de bu sezon istediği süreleri bulamadı. Sezon sonu ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu da Mendy ile bizzat görüşerek, yıldız ismi ikna etmeye çalışacak.

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