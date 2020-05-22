Hüseyin Çimşir'in planı hazır

Trabzonspor’un kalan 8 maçından 5’i dış sahada. Teknik direktör Hüseyin Çimşir şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan 8 mücadelesini için başlangıç tarihini 12 Haziran olarak belirledi. Karadeniz temsilcisi bu 8 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Deplasmanda ise Süper Lig'in lideri durumunda. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 gol attı. 12 gol yedi. Karadeniz Fırtınası deplasmanda topladığı 23 puanla ligin bu alanda en iyisi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de şampiyonluğun deplasman maçlarından geçtiğini düşünüyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

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