22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'in planı hazır

Hüseyin Çimşir'in planı hazır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

’un kalan 8 maçından 5’i dış sahada. Teknik direktör şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.

, sezonun kalan 8 mücadelesini için başlangıç tarihini 12 Haziran olarak belirledi. Karadeniz temsilcisi bu 8 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Deplasmanda ise Süper Lig'in lideri durumunda. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 gol attı. 12 gol yedi. Karadeniz Fırtınası deplasmanda topladığı 23 puanla ligin bu alanda en iyisi. Teknik direktör de şampiyonluğun deplasman maçlarından geçtiğini düşünüyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

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