Hüseyin Çimşir'in planı hazır
Trabzonspor’un kalan 8 maçından 5’i dış sahada. Teknik direktör Hüseyin Çimşir şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan 8 mücadelesini için başlangıç tarihini 12 Haziran olarak belirledi. Karadeniz temsilcisi bu 8 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Deplasmanda ise Süper Lig'in lideri durumunda. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 gol attı. 12 gol yedi. Karadeniz Fırtınası deplasmanda topladığı 23 puanla ligin bu alanda en iyisi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de şampiyonluğun deplasman maçlarından geçtiğini düşünüyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı