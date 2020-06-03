03 Haziran 2020, Çarşamba

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Yıldız isimden kulübüne rest! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"

Transferde atağa kalkan ve Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımda görmek istediği yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 06:36
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Yıldız isimden kulübüne rest! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Önümüzdeki sezonun planlama çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde yine çok ses getireceğe benziyor.

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Yıldız isimden kulübüne rest! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Geçtiğimiz sezon başında yaptığı trasnferlerle adından oldukça söz ettiren Fırtına, yine atağa kalktı.

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Yıldız isimden kulübüne rest! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Başarılı transfer politikası ile 23 milyon TL kara geçen bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuları listesine almış ve en az bütçe ile transferi tamamlamak için girişimlere başlamıştı.

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Yıldız isimden kulübüne rest! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor'da gündeme gelen yıldız futbolcu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

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Yıldız isimden kulübüne rest! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Fakat yıldız futbolcu kararını verdi ve bordo-mavili takımda forma giymek istediğini iletti.

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