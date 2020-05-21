En büyük aday biziz
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi.
Bordo-mavılı kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi. Ağaoğlu "Bizden önce 50 milyon euro'ya kurulan takım 5. oluyordu biz 16 milyon euro'luk takımla şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bütçe olarak bizden çok daha güçlü takımlarla mücadele veriyoruz. Altyapıdaki gençlerimiz en büyük kaynağımız" dedi.
EVDE ZOR
Ahmet Ağaoğlu şampiyon olmaları halinde insanları evlerinde tutamayacaklarını söyledi. Ağaoğlu "Şampiyonluğumuzu ilan edersek 800 bin nüfuslu Trabzon'da insanları evde tutmak mümkün değil. Umarım o zamana kadar bir çözümü bulunur veya vaka sayısı sıfıra iner. Taraftarımızla birlikte çok kupalar kazanacağız" diye konuştu.
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