01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Top hırsızı

Top hırsızı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

 Lig'de bu sezon en çok top çalan orta saha oyuncuları belli oldu. Opta'nın verilerine göre Jose Sosa ilk sırada yer alıyor.

Lig'de bu sezon en çok top çalan orta saha oyuncuları belli oldu. Opta'nın verilerine göre Jose Sosa ilk sırada yer alıyor. Tangocu forma giydiği 24 maçta rakiplerinden tam 74 top çaldı. Sosa'yı Sivas'tan (64) ve Fenerbahçe'den Luiz Gustavo (53) takip ediyor.

SIRA SENDE KAPTAN!

Kaptan Jose Sosa, sözleşmesini uzatan Joao Pereira'yı tebrik etti. Sosyal medya hesabından, "Kardeşim senin için çok mutluyum" yazan Sosa'ya Pereira, "Teşekkürler. Şimdi de senin imzalamanı bekliyorum" yanıtını verdi. Başkan Ağaoğlu, Sosa ile mali konularda sıkıntı olmadığını, kafasındaki 2-3 konuyu çözmesini beklediklerini açıklamıştı.

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