01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Lallana iddiası

Lallana iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan için bu kez Adam Lallana iddiası geldi.

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan için bu kez Adam Lallana iddiası geldi. Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki on numaranın bordomavili ekibin de radarında olduğu ileri sürüldü. 6 yıldır Kırmızılar'da oynayan Lallana bu sezon 1 gol+1 asist üretti.

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