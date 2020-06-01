01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

8. şampiyonluk vurgusu sürüyor

8. şampiyonluk vurgusu sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

8. Şampiyonluk için başlatılan paylaşımlar devam ediyor.

8. Şampiyonluk için başlatılan paylaşımlar devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesabından her gün bir mesaj paylaşan bordo-mavililer dün tribündeki bayan taraftarları öne çıkardı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #Yan-Yana #" ifadesi kullanıldı.

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