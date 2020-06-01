01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Şehitler unutulmadı

Şehitler unutulmadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Bordo-mavili yönetim, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bordo-mavili yönetim, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi siteden önceki gece, "Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz ile Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

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