İzin sona erdi

01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları kaldığı yerden devam edecek.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi günü yaptığı çift kale maç sonrası dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer artık taktik çalışmalara ağırlık verecek. Sörloth'un da takımla idmanlara başlaması bekleniyor.

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