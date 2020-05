Trabzonspor Joao Pereira ile resmen sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Joao Pereira ile resmen sözleşme imzaladı. Daha önce Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katan bordo-mavililer, Pereira'nın sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Fırtına, aynı zamanda Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin opsiyonlarını da kullandığını açıkladı.

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli sağ bek Joao Pereira ile anlaşıldığını resmen açıkladı. Bordo-mavililer yıldız isimle imza töreni düzenledi.

Pereira bu sezon bordo-mavili takımda 30 maça çıkarken 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

"YÜKSEK AİDİYET VAR"

"Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık.''

PEREIRA: 8 FİNAL MAÇIMIZ VAR

"Başkanımıza, yönetime ve tüm Trabzonsporlulara bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. İlk sözleşmeyi imzaladığımda 3.5 yıl, hatta daha fazla kalacağımı hiç düşünmemiştim. Her zaman en iyisini göstermeye çalıştım. Takımımız yıllarca her sene daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene tarih yazmaya yakınız. 8 final maçımız var. Kalan 8 final maçında başarılı olursak, yıllardır hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Kupa sözü veremem ama her zaman Trabzonspor'un bir parçası olacağıma ve mücadele edeceğime söz veriyorum".

"SOSA İLE SORUNUMUZ YOK"

Ağaoğlu, Sosa ile sürekli görüştüklerini belirterek, "Sosa ile sürekli görüşüyoruz. Kaptan ile kesinlikle aramızda finansal bir sorun söz konusu değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu bir kaç tane konu var. İleriye dönükte kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda düşünceleri var. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Sosa kesinlikle bizimle devam etmek istiyor. Bu ifadelerimle sanırım, hakkında söylenen ve yapılan spekülasyonlara nokta koymuş olduk. Çünkü Sosa sadece bizim için bir futbolcu değil. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı. Bu sıkıntılı süreçte Sosa, bizimle birlikte çok önemli sorumluluklar aldı. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamız ve taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.

BİLAL BAŞACIKOĞLU VE HOSSEINI'NİN OPSİYONLARI KULLANILDI

Bordo-mavili kulüp devre arasında transfer ettiği Bilal Başacıkoğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi Başacıkoğlu'nun iki yıllık opsiyonunu kullanma kararı aldı. Başacıkoğlu 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında bordo-mavili forma giyecek.



Trabzonspor İranlı oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de opsiyon hakkı kullanarak 2020-21 sezon sonuna kadar uzattı.

PEREIRA, BİLAL VE HOSSEINI KAP'A BİLDİRİLDİ!

Trabzonspor anlaşma sağladığı 3 oyuncusunun sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Joao Pereira sözleşme şartları:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile bir yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;



2020/21 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak 25.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Seyedmajid Hosseini sözleşme şartları:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Bilal Başacıkoğlu sözleşme şartları:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

