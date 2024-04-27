Trabzonspor'un forveti Enis Destan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçında kırmızı kart görmüştü.
21 yaşındaki futbolcunun cezası belli oldu. PFDK, genç yıldıza 3 resmi maçtan men cezası verdiğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN 'ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"