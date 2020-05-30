30 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

Resmen açıklandı! Trabzonspor'dan bir bomba daha...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın 'a transferinin ardından kanat oyuncuları ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, " konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi 'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

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