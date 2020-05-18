18 Mayıs 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Oğuz'a kanca
Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki savunmacıyı alarak kadro kalitesini artırmayı planlıyor. Oğuz transfere sıcak bakıyor.
Trabzonspor, corona virüsü sebebiyle azalan gelirleri kontrol altında tutmak için transferde de ayağını yorganına göre uzatacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer bonservisi elinde olan Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Bu sezon Denizlispor formasıyla başarılı bir performans gösteren 27 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşıldı. Oğuz bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı. Gol veya asist üretemedi. Sadece 3 sarı kart gördü. 1.85 boyundaki defans oyuncusunun da bu transferi çok istediği kaydedildi. Oğuz, "Yabancı sayısı azalırsa yerli futbolcular değer kazanacak. Ben de bundan faydalanmak istiyorum. Transferimi bu parametreye göre gerçekleştireceğim" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı