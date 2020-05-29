29 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına’yı işaret etti

Fırtına’yı işaret etti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2020

ile birlikte Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Aitor Cantalapiedra, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini açıkladı.

ile birlikte Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Aitor Cantalapiedra, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini açıkladı. Bu sözlerin bordo-mavili takımın bu transferde şansını artırdığı belirtiliyor. 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu FC Twente'de bu sezon 22 maçta 8 gol ve 7 asiste imza attı. Aitor'un sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli bulunmuyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Baroni'den Trabzonspor sözleri! Yapmak istediğim... Baroni'den Trabzonspor sözleri! "Yapmak istediğim..."
Türkiye Kupası takvimi belli oldu! İşte derbi tarihi Türkiye Kupası takvimi belli oldu! İşte derbi tarihi
Şampiyonluk aşkına Şampiyonluk aşkına
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör