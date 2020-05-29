29 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

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Tek yol kiralık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Stoke City'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'daki geleceği belirsiz.

Stoke City'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'daki geleceği belirsiz. Teknik heyet ve yönetim, Senegalli ön liberonun performansından memnun. Ancak 8.5 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonu çok yüksek bulunuyor. Ndiaye için tek formül yeniden kiralamak. Bu konuda da Stoke City'nin tavrı belirleyici olacak.
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