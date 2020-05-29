Tek yol kiralık

Stoke City'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'daki geleceği belirsiz.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Stoke City'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'daki geleceği belirsiz. Teknik heyet ve yönetim, Senegalli ön liberonun performansından memnun. Ancak 8.5 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonu çok yüksek bulunuyor. Ndiaye için tek formül yeniden kiralamak. Bu konuda da Stoke City'nin tavrı belirleyici olacak.