Trabzonspor maskesi!

Bordo-mavili yönetim, Covid-19 nedeniyle oyuncular için N95 maskeleri üretme kararı almıştı.

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Bordo-mavili yönetim, Covid-19 nedeniyle oyuncular için N95 maskeleri üretme kararı almıştı. TS Club'dan sorumlu yönetici Yalçın Orhan tarafından organize edilen maske üretiminde sona gelinirken taraftarlar için de maske üretileceği ifada edeldi. Bir değişiklik olmazsa satışların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.