22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Nwakaeme: Hazırız

Nwakaeme: Hazırız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi.

'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi. Nijeryalı futbolcu "Yarın maç oynayacakmış gibi hazırlanıyoruz. Çok iyi çalıştık. Takımda da moraller yerinde. Kaldığımız yerden devam ederek sezon sonunda hem şampiyon olmayı hem de 'nı kazanmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı. Nwakaeme ligde bu sezon 10 gol, 6 asistle oynuyor.
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