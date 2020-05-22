22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sonuç negatif moraller pozitif

Sonuç negatif moraller pozitif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Trabzonspor'da 4. kez yapılan COVİD-19 testlerinin de negatif çıkması camianın moralini daha da yükseltti. Bordo-mavili kulübün titiz yaklaşımları sonucu hiçbir futbolcu artık idmanlara gelip giderken endişe taşımıyor.

Trabzonspor'da 4. kez yapılan COVİD-19 testlerinin de negatif çıkması camianın moralini daha da yükseltti. Bordo-mavili kulübün titiz yaklaşımları sonucu hiçbir futbolcu artık idmanlara gelip giderken endişe taşımıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de son yapılan testlerin sonucu da negatif çıkınca idman temposunu artırdı. Kondisyon yüklemeleri büyük ölçüde tamamlayan Karadeniz devi artık taktik ağırlıklı çalışmalara yönelecek.
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