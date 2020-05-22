22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son talip Sevilla oldu

Son talip Sevilla
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

İngiltere'den Liverpool, Tottenham, Newcastle ve 'yi peşine takan Uğurcan Çakır'a son talip 'dan. 'nın 23 yaşındaki başarılı eldiven için 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

İngiltere'den Liverpool, Tottenham, Newcastle ve 'yi peşine takan Uğurcan Çakır'a son talip 'dan. 'nın 23 yaşındaki başarılı eldiven için 20 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları şu anda bu önerileri sadece dinliyor. Sezon sonunda karar verilecek.

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