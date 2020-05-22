Son talip Sevilla oldu

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek olan ve yeni mukavele için görüşmelerin sürdüğü Jose Sosa ile henüz bir anlaşma sağlandı. Arjantinli futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren bordo-mavili takımla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...