22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

36’lık Pereira’yı Sporting istiyor

36’lık Pereira’yı Sporting istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

'un yeni teklif götürmediği Joao Pereira'ya sürpriz bir kulüp kanca attı.

'un yeni teklif götürmediği Joao Pereira'ya sürpriz bir kulüp kanca attı. Sezon sonunda bonservisi bulunmayan Portekizli oyuncuyla ilgileniyor. 36 yaşındaki futbolcu "Şu anda Trabzonspor ile şampiyonluğa odaklandım ama adımın Sporting ile anılması beni gururlandırdı" dedi.
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