22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Fırtına, Orenburg'un golcüsü için atağa kalktı. Bordo-mavili ekip bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Despotovic de bu transfere sıcak yaklaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 06:39
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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspıor çalışmalarına başlamıştı.

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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.

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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Takım belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Corona virüsü nedeniyle verilen arada scout ekibi birçok yıldız ismi takibe almıştı.

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Trabzonspor'a 1.90'lık gol makinesi!

Yetenekli ve potansiyelli futbolcuların peşine düşen Trabzonspor, bir yandan da kadroya direkt katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaştı.

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